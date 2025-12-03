Tenet догоняет Lada: рейтинг самых продаваемых автомобилей в России

Флагман АвтоВАЗа рискует в скором времени уступить позиции сразу двум автомобилям новой российской марки.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Автомобили семейства Lada Granta 39-й месяц подряд возглавили рейтинг продаж в России. По итогам ноября бестселлер АвтоВАЗа разошёлся тиражом 12 997 экземпляров, а вот у другой модели Волжского завода появилось сразу два новых конкурента, следует из отчёта «Автостата».

Granta удерживает лидерство по итогам ноября с двукратным перевесом над ближайшим преследователем в списке – китайским кроссовером Haval Jolion, проданным в количестве 6258 машин. Третью строчку удерживает Lada Vesta с объёмом продаж 5386 единиц. Кто оказался позади «Весты»? Не Belgee X50, догонявший флагман АвтоВАЗа в августе, и не Geely Monjaro, который был четвёртым в сентябре и октябре.

В ноябре на четвёртую и пятую строчки среди самых популярных автомобилей в России вышли кроссоверы новой марки Tenet – T4 и T7. Причём они не так много уступили Lada Vesta — 851 и 901 проданных машин соответственно. Для сравнения, ещё в октябре обе модели Tenet отставали почти на 3000 автомобилей. Так что, если подобная динамика сохранится и в декабре, то «Веста» впервые за последние 3,5 года вылетит из топ-3 рынка.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в ноябре 2025 года:

Lada Granta — 12 997 штук; Haval Jolion — 6258; Lada Vesta — 5386; Tenet T4 — 4535; Tenet T7 — 4485; Geely Monjaro — 4121; Haval M6 — 3660; Belgee X70 — 3578; Belgee X50 — 3459; Lada Niva Legend — 3039.

В рейтинге автобрендов по итогам последнего осеннего месяца лидирует Lada — 27 416 проданных машин. На второй строчке находится Haval с объёмом реализации 17 961 единиц. На третью строчку впервые вышел Tenet, потеснив Geely — 9914 против 9672 штук. Замыкает пятёрку самых востребованных брендов белорусский Belgee, автомобили которого в ноябре проданы в количестве 8326 единиц.

