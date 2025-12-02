Скандальная история с подмосковным водителем на Infiniti продолжится в суде
Лишенный прав автомобилист из Подмосковья подал апелляцию.
Громкая история с водителем на Infiniti QX56 в подмосковном Королёве получила продолжение. Автомобилист обжаловал лишение водительских прав, сообщает РИА «Новости».
Гражданин Московской области, имя которого не называется, на полгода лишился разрешения на управление авто. Причина — на его внедорожнике был установлен подложный госномер с нестандартными буквами и без российского триколора.
Обвиненный в нарушении правил использования автомобильного госзнака объяснил, что получил номер в учреждении рядом с Госавтоинспекцией и был уверен в его законности. Дело дошло до суда, который поддержал решение ГИБДД о лишении водительского удостоверения. Теперь, как выясняется, водитель из Подмосковья подал апелляцию.
Слушание по делу пройдёт на следующей неделе в Королёвском городском суде – в четверг, 11 декабря.
ГИБДД отреагировала на громкую историю с лишением прав водителя на Infiniti