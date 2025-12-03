Цены на российских заправках идут вразнобой: одно топливо дорожает, другое дешевеет
Опубликована актуальная стоимость АИ-92, АИ-95, АИ-95 и дизтоплива на автозаправочных станциях в регионах.
Бензин на российских заправках дешевеет четвёртую неделю подряд. С 26 ноября по 1 декабря средний чек на АЗС уменьшился на 17 копеек, как и неделей ранее, — с 65,04 до 64,87 рубля за литр. Дизельное топливо продолжает расти в цене, следует из еженедельного отчёта Росстата.
За предпоследнюю неделю ноября бензин стал дешевле в 45 регионах. Наиболее удешевление (-10,1%) зафиксировано в Республике Хакасия. В 19 субъектах «горючка» подорожала. Сильнее всего в стоимости (+1,4%) топливо прибавило в Хабаровском крае.
В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС за неделю не изменился и остался на уровне 67,10 и 64,97 рубля за литр.
По отдельным маркам и видам топлива динамика изменения цен точно такая же, как и в предыдущие три недели. АИ-92 и АИ-95 стабильно дешевеют, премиальный АИ-98 и солярка дорожают, но хотя бы не такими рекордно высокими темпами, как в предыдущий отчетный период.
- АИ-92: -20 копеек (-0,32%), с 61,88 до 61,68 рубля;
- АИ-95: -15 копеек (-0,22%), с 67,07 до 66,92 рубля;
- АИ-98 и выше: +17 копеек (+0,19%), с 88,27 до 88,44 рубля;
- ДТ: +27 копеек (+0,35%), с 75,21 до 75,48 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:
В процентном соотношении бензин вторую неделю подряд дешевеет на 0,26%. Примечательно, что в ноябре две недели кряду удешевление было на уровне 0,19%.
- 26 ноября-1 декабря: -0,26%;
- 18-25 ноября: -0,26%;
- 11-17 ноября: -0,19%;
- 6-10 ноября: -0,19%;
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября-6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.
