Цены на российских заправках идут вразнобой: одно топливо дорожает, другое дешевеет

Опубликована актуальная стоимость АИ-92, АИ-95, АИ-95 и дизтоплива на автозаправочных станциях в регионах.

Бензин на российских заправках дешевеет четвёртую неделю подряд. С 26 ноября по 1 декабря средний чек на АЗС уменьшился на 17 копеек, как и неделей ранее, — с 65,04 до 64,87 рубля за литр. Дизельное топливо продолжает расти в цене, следует из еженедельного отчёта Росстата.

За предпоследнюю неделю ноября бензин стал дешевле в 45 регионах. Наиболее удешевление (-10,1%) зафиксировано в Республике Хакасия. В 19 субъектах «горючка» подорожала. Сильнее всего в стоимости (+1,4%) топливо прибавило в Хабаровском крае.

В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС за неделю не изменился и остался на уровне 67,10 и 64,97 рубля за литр.

По отдельным маркам и видам топлива динамика изменения цен точно такая же, как и в предыдущие три недели. АИ-92 и АИ-95 стабильно дешевеют, премиальный АИ-98 и солярка дорожают, но хотя бы не такими рекордно высокими темпами, как в предыдущий отчетный период.

АИ-92: -20 копеек (-0,32%), с 61,88 до 61,68 рубля;

-20 копеек (-0,32%), с 61,88 до 61,68 рубля; АИ-95: -15 копеек (-0,22%), с 67,07 до 66,92 рубля;

-15 копеек (-0,22%), с 67,07 до 66,92 рубля; АИ-98 и выше: +17 копеек (+0,19%), с 88,27 до 88,44 рубля;

+17 копеек (+0,19%), с 88,27 до 88,44 рубля; ДТ: +27 копеек (+0,35%), с 75,21 до 75,48 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:

В процентном соотношении бензин вторую неделю подряд дешевеет на 0,26%. Примечательно, что в ноябре две недели кряду удешевление было на уровне 0,19%.

26 ноября-1 декабря: -0,26%;

18-25 ноября: -0,26%;

11-17 ноября: -0,19%;

6-10 ноября: -0,19%;

29 октября-5 ноября: +0,03%.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

