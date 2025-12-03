На флагманском кроссовере Omoda в России обнаружена серьёзная проблема

Под угрозой безопасность водителя и пассажиров.

Новый флагманский автомобиль Omoda C7 подлежит возврату в дилерский центр для устранения заводского дефекта. Отзывная кампания затронет свыше 2,5 тысячи кроссоверов, говорится в сообщении Росстандарта.

Впервые о данной проблеме стало известно ещё в августе текущего года. Как тогда рассказали в Chery, которой принадлежит бренд Omoda, из-за неточной калибровки оборудования на заводе была слабо зафиксирована пластиковая накладка подушки безопасности в руле.

«Существует вероятность отсоединения пластиковой накладки от корпуса фронтальной подушки безопасности, что влияет на раскрытие подушки и потенциально может нанести травму водителю и/или пассажирам», — говорится в заключении Росстандарта.

Под сервисную кампанию попали 672 проданных автомобиля C7. Ещё 1905 проблемных экземпляров находятся на складах автоцентров.

Владельцы уже проданных Omoda C7 получат приглашение от официального дилера по электронной почте или телефону. Специалисты в сервисном центре бесплатно заменят пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с подушкой безопасности.

Собственники C7 могут самостоятельно узнать, подпадает ли их машина под отзыв. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем в рамках отзывной программы.

