«Точно не до новых моделей». На АвтоВАЗе подтвердили отсрочку выпуска минивэна

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ пока не видит необходимости в выпуске семейного минивэна, дебют которого изначально планировался на 2027 год. Об этом заявил глава концерна Максим Соколов.

«Рынок в 2025 году был очень вялым, и поэтому там точно не до новых моделей, да ещё в таком достаточно узком сегменте. Это не массовая модель, не седаны, не кроссоверы», — приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.

Топ-менеджер подчеркнул, что минивэн АвтоВАЗа будет представлен, когда «рынок оживет» и на такую модель будет потребительский спрос и, следовательно, проект окажется экономически рентабельным. В текущих реалиях нет речи и о проведении инжиниринговых и тестовых испытаний.

По оценке АвтоВАЗа, объём инвестиций в разработку и запуск производства минивэна составит 21 млрд рублей. Большой семейный автомобиль под рабочим названием RGB (B-Van) будет построен на базе Vesta. При этом новинка получит оригинальный кузов.

Преемник ВАЗ-2120 «Надежда»

В актуальной модельной линейке Lada представлены седаны, хэтчбэки, универсалы, а в 2026 году появится и городской кроссовер. Также имеются в гамме бортовой фургон на базе Granta и пассажирский Largus, который является своего рода гибридом универсала и минивэна. Тем не менее полноценного пассажирского вэна в линейке пока нет.

Вообще единственным минивэном в истории Lada на данный момент остаётся ВАЗ-2120 «Надежда». Этот 7-местный полноприводный автомобиль выпускался с 1998 по 2006 годы, всего с конвейера сошло около 8 тысяч экземпляров.

Изначально на АвтоВАЗе сообщали, что премьера концепта минивэна RGB (B-Van) состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Запуск производства, по слухам, отложен как минимум до 2029 года.

