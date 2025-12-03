Omoda объяснила массовый отзыв кроссоверов C7 в России

В российском представительстве марки рассказали о причинах и ходе вынужденной сервисной кампании.

© Omoda

Китайский бренд Omoda, входящий в концерн Chery Automobile, выпустил заявление в связи с отзывной кампанией, организованной в России. Сообщение поступило в редакцию «Рамблер/авто».

В среду утром, 3 декабря, Ростандарт объявил, что 2577 кроссоверов Omoda C7 подлежат обязательному визиту в официальный сервисный центр. Причина — заводской дефект крепления декоративной накладки на руле, который может помешать раскрытию подушки безопасности в случае ДТП.

«Безопасность и надёжность автомобилей — абсолютный приоритет для Omoda. Действуя на опережение, бренд по собственной инициативе запустил превентивную кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности водителя на кроссоверах C7. Уведомление об этом было сразу же направлено в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На сегодняшний день работы по замене пластиковой накладки рулевого колеса на кроссоверах Omoda C7 уже выполнены на 97,1% автомобилях, попавших под превентивную кампанию», — говорится в заявлении китайского бренда.

Новый флагманский кроссовер Omoda C7 с габаритами 4660×1875×1670 мм появился в продаже в России в конце мая 2025 года. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод может быть как передним, так и полным. На выбор доступно пять комплектаций. Стоимость машины составляет от 3 009 900 до 3 659 900 рублей.

Помимо C7, в российской линейке Omoda представлены кроссовер C5, седаны S5 и S5 GT. В следующем году в России ожидается дебют субкомпактного паркетника C4.

