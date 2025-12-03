Раскрыт производственный план АвтоВАЗа на 2026 год

Тольяттинский автогигант ставит амбициозную цель на следующий год.

Концерн АвтоВАЗ планирует значительно повысить производство в 2026 году. О целевых показателях рассказал глава Максим Соколов.

По итогам текущего года Волжский автозавод намерен выпустить около 300 тысяч машин. В следующем году планируемый объём производства больше на 33%.

«Пока мы планируем производственный план в районе 400 тысяч автомобилей. Но какие будут продажи и, соответственно, как они будут балансироваться с нашими запасами, покажет время», — приводит слова Соколова информационное агентство «Интерфакс».

Статистика по выпуску машин АвтоВАЗа за последние 10 лет:

Объём выпуска автомобилей Lada в 2025 году может оказаться самым слабым за последние четыре года, если окажется на уровне 300 тысяч штук. Отметка на следующий год при этом весьма амбициозная, учитывая, что с 2015-го тольяттинский автогигант достиг этой цифры лишь четырежды – в 2016-м, 2017-м, 2019-м и 2024-м.

2024: 525 тыс. автомобилей.

2023: 374 тыс.

2022: 189 тыс.

2021: 304 тыс.

2020: 343 тыс.

2019: 472 тыс.

2018: 360 тыс.

2017: 431 тыс.

2016: 408 тыс.

2015: 352 тыс.

