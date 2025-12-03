Японский автоконцерн заново зарегистрировал в России название популярной модели
В 2010-х этот автомобиль выпускали на автозаводе во Владивостоке.
Японский автогигант Toyota продолжает активно регистрировать свои товарные знаки в России, несмотря на то, что уже несколько лет не продаёт автомобили в нашей стране. Среди новых пополнений – название популярного внедорожника.
Как узнал «Рамблер/авто» в ходе мониторинга электронной базы, 2 декабря Роспатент зарегистрировал в России товарный знак Land Cruiser Prado. Так именуется «рамник» Toyota, который некоторое время даже выпускали на российском заводе.
Документацию подало юридическое лицо «Тойота Дзидося Кабусики Кайся», указанное также как «Тойота Мотор Корпорейшн». Право на использование названия Land Cruiser Prado продлено до 2035 года.
Безусловно, регистрация в Роспатенте не означает, что Toyota возвращается в Россию и собирается поставлять в нашу страну внедорожник Land Cruiser Prado. Это лишь защита товарного знака от несанкционированного использования, что является обычной практикой даже в странах, где правообладатель не работает.
Land Cruiser Prado — одна из самых востребованных моделей в истории Toyota. За 40 лет существования этот автомобиль был продан многомиллионным тиражом в более чем 100 странах. С 2013 по 2015 годы внедорожник для российского рынка собирали на заводе «Соллерс» во Владивостоке.