Японский автоконцерн заново зарегистрировал в России название популярной модели

В 2010-х этот автомобиль выпускали на автозаводе во Владивостоке.

© Toyota

Японский автогигант Toyota продолжает активно регистрировать свои товарные знаки в России, несмотря на то, что уже несколько лет не продаёт автомобили в нашей стране. Среди новых пополнений – название популярного внедорожника.

Как узнал «Рамблер/авто» в ходе мониторинга электронной базы, 2 декабря Роспатент зарегистрировал в России товарный знак Land Cruiser Prado. Так именуется «рамник» Toyota, который некоторое время даже выпускали на российском заводе.

© fips.ru

Документацию подало юридическое лицо «Тойота Дзидося Кабусики Кайся», указанное также как «Тойота Мотор Корпорейшн». Право на использование названия Land Cruiser Prado продлено до 2035 года.

Безусловно, регистрация в Роспатенте не означает, что Toyota возвращается в Россию и собирается поставлять в нашу страну внедорожник Land Cruiser Prado. Это лишь защита товарного знака от несанкционированного использования, что является обычной практикой даже в странах, где правообладатель не работает.

Land Cruiser Prado — одна из самых востребованных моделей в истории Toyota. За 40 лет существования этот автомобиль был продан многомиллионным тиражом в более чем 100 странах. С 2013 по 2015 годы внедорожник для российского рынка собирали на заводе «Соллерс» во Владивостоке.

