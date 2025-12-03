«Москвич» анонсировал неожиданную и шокирующую презентацию

Столичный автозавод раскроет свои производственные планы в ближайшие недели.

Московский автомобильный завод «Москвич» во второй половине декабря 2025 года рассекретит свои дальнейшие рабочие планы. Небольшим «тизером» грядущей презентации поделился коммерческий директор предприятия Андрей Владимирцев.

«Будет много нового, неожиданного и даже шокирующего», – передаёт «Автопоток» слова топ-менеджера «Москвича».

Не уточняется, какие именно сюрпризы готовит столичное автосборочное предприятие. Однако можно предположить, что главные новости будут связаны со сменой технологического партнёра.

Судя по активности «Москвича» с оформлением ОТТС на новые модели, на московском заводе будут собирать автомобили китайско-британской марки MG от концерна SAIC. Судя по всему, проект с JAC, с которого, собственно, и началась история возрожденного в 2022 году московского автозавода, подошёл к завершению.

По сведениям источников, «Москвич» готовит к премьеру сразу две модели. Первая новинка — среднеразмерный кроссовер М70 (MG HS) с 200-сильным турбомотором 2,0 и полным приводом. Вторая — крупный паркетник М90 (MG RX9), тоже оснащённый 2,0-литровой «турбочетвёркой», но с чуть большей отдачей – на 204 силы.

Официально о сотрудничестве с SAIC и выпуске M70 и М90 на «Москвиче» пока не объявляли.

