АвтоВАЗ ответил, страшен ли автомобилям Lada разбавленный спиртом бензин

Производители топлива смогут разбавлять бензин АИ-92 спиртом.

© ilyapfoto/Shutterstock.com

Автомобилям российской марки Lada не грозят поломки из-за использования бензина с 10% этилового спирта. Об этом пресс-служба АвтоВАЗа сообщила «Рамблер/авто».

С 28 ноября в России отменён акциз на денатурированный этанол, используемый при производстве бензина АИ-92. Таким образом, нефтеперерабатывающие заводы смогут увеличить долю этанола в данной марке бензине с 1% до 10%. С акцизом это было бы слишком дорого и привело бы к значительному подорожанию 92-го бензина.

Утверждается, что мера позволит нарастить производство топлива для внутреннего рынка и избежать дефицита на заправках. Однако автоэксперты опасаются, что использование топлива с 10-процентным содержанием спирта может рано или поздно привести к поломке двигателя.

«АвтоВАЗ имеет опыт использования бензина до 10% содержания спирта, так как такое топливо является эталонным при проведении сертификации, при этом данный состав не оказывает значительного влияния на мощностные характеристики и надёжность», — рассказала пресс-служба тольяттинского концерна.

В то же время на Волжском автозаводе отметили, что не уверены, как повлияет на мощность и надёжность силового агрегата применение топлива с содержанием спирта более 10%. Для этого потребуются дополнительные исследования и тесты.

Впервые с октября 2024 года в Москве подешевел бензин