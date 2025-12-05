Названы самые востребованные б/у иномарки в России
Эти марки пользовались наибольшим спросом перед повышением утильсбора 1 декабря.
Новые правила подсчёта утилизационного сбора значительно подстегнули импорт подержанных автомобилей в Россию в ноябре. В последний месяц осени 2025 года на территорию нашей страны завезли почти в два раза больше иномарок с пробегом, чем годом ранее — 59 772 машины (+83%), рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
17,4% от всех импортированных в Россию авто старше трёх лет пришлось на японскую Toyota — 10 400 штук. На втором месте с долей 12,5% расположилась ещё одна марка из Страны восходящего солнца — Honda с 7480 машина. Замкнула тройку немецкая BMW с объёмом импорта 6834 авто.
Легковые автомобили с пробегом, ввезённые в Россию в ноябре 2025 года:
В десятку попали по четыре японские и немецкие марки и две корейские.
- Toyota — 10 400 штук;
- Honda — 7480;
- BMW — 6834;
- KIA — 4110;
- Volkswagen — 3637;
- Mercedes-Benz — 3633;
- Hyundai — 3210;
- Audi — 2523;
- Nissan — 1878;
- Mazda — 1556;
В общей сложности с января по ноябрь в Россию ввезли 442 527 «бэушек». Примерно половина из них, 209 266 (47,3%) — автомобили с двигателем мощностью от 160 л.с., утильсбор на которые с 1 декабря вырос в несколько сотен раз.
