Названы самые востребованные б/у иномарки в России

Эти марки пользовались наибольшим спросом перед повышением утильсбора 1 декабря.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Новые правила подсчёта утилизационного сбора значительно подстегнули импорт подержанных автомобилей в Россию в ноябре. В последний месяц осени 2025 года на территорию нашей страны завезли почти в два раза больше иномарок с пробегом, чем годом ранее — 59 772 машины (+83%), рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

17,4% от всех импортированных в Россию авто старше трёх лет пришлось на японскую Toyota — 10 400 штук. На втором месте с долей 12,5% расположилась ещё одна марка из Страны восходящего солнца — Honda с 7480 машина. Замкнула тройку немецкая BMW с объёмом импорта 6834 авто.

Легковые автомобили с пробегом, ввезённые в Россию в ноябре 2025 года:

В десятку попали по четыре японские и немецкие марки и две корейские.

Toyota — 10 400 штук; Honda — 7480; BMW — 6834; KIA — 4110; Volkswagen — 3637; Mercedes-Benz — 3633; Hyundai — 3210; Audi — 2523; Nissan — 1878; Mazda — 1556;

В общей сложности с января по ноябрь в Россию ввезли 442 527 «бэушек». Примерно половина из них, 209 266 (47,3%) — автомобили с двигателем мощностью от 160 л.с., утильсбор на которые с 1 декабря вырос в несколько сотен раз.

