«Понимали, что машины могут зависнуть». Эксперт объяснил резкое падение продаж в ноябре

Названы основные причины падения спроса на автомобили ещё до повышения утильсбора 1 декабря.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре упали на 22% относительно октября — со 165 702 до 127 921 единиц. С чем связано такое обрушение рынка за один месяц, подробно объяснил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Как рассказал эксперт, отсрочка новых правил утильсбора с 1 ноября на 1 декабря не слишком помогла продажам. Отчасти это было связано с пробками из автовозов на границе, которые закончились только в конце ноября, то есть за несколько дней до повышения утилизационного сбора.

«Сначала было заявлено, что «утиль» будет изменён в ноябре, но потом его перенесли на декабрь. Многие машины везли на заказ – на финального конечного пользователя. И те, кто занимаются этими автомобилями, понимали, что могут не успеть: их авто могут зависнуть и будут привезены с новым утильсбором. Поэтому многие притормозили заказы.

Ещё один момент – какие-то машины начали быстро распродаваться. Дилеры и дистрибьюторы убрали скидки. Это привело к тому, что ноябрь по объёму оказался ниже октября», — рассказал Удалов в ходе онлайн-конференции «Автостат. Оперативка».

Автоэксперт отметил, что до конца 2025 года спрос на новые машины, скорее всего, останется на высоком уровне, а вот дальше неизбежно падение.

«В январе у нас будет плановое повышение утильсбора – тоже приличное. Поэтому в декабре продажи ещё будут неплохими. Все, кто хочет, планирует и может, стараются купить машины сейчас.

Понятно, что какой-то «хвостик» по регистрациям (постановкам на учёт в ГИБДД) перейдёт на январь. В этом году в январе было продано 89 тысяч авто. Примерно такие же цифры будут и в январе следующего года. Скорее всего, дальше в течение 2026 года рынок будет вести себя похожим образом: январь-февраль – тишина, а дальше зависит от ситуации с ключевой ставкой и экономикой. Что называется, будем посмотреть», — заключил Удалов.

По прогнозу «Автостата», по итогам 2025 года в России будет продано 1,3 млн новых легковых автомобилей. Это на 17% меньше по сравнению с прошлым годом, когда объём продаж составил рекордные за пять лет 1,5 млн машин.

Эти авто не подпадают под новый «утиль»: самый полный список иномарок