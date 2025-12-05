В Госдуме раскритиковали идею запретить вождение авто после 65 лет

Резонансное предложение общественного деятеля дошло до комитета Госдумы по транспорту.

Запрет на управление автомобилем после 65 лет в России затронет миллионы здоровых и адекватных водителей. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, назвав дискриминацией недавнюю инициативу общественников.

Ранее на этой неделе общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что пожилым автомобилистам надо запретить выдачу водительских прав. Причина, по словам политолога, — водители старше 65 лет часто становятся виновниками ДТП.

«Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растёт продолжительность жизни, медицина идёт вперёд. Значит, что с каждым годом без прав будет оставаться всё больше граждан. Дискриминация по возрасту лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей», — приводит слова Федяева информационное агентство ТАСС.

Депутат напомнил, что с 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон о лишении прав по состоянию здоровья, и этих мер будет достаточно для запрета на вождение авто людям с медицинскими противопоказаниями. ГИБДД, напомним, сможет отправлять водителей на внеплановый медосмотр, по итогам которого будет приниматься решение об аннулировании прав до выздоровления автомобилиста.

