В России зарегистрировали три новых автомобиля марки «Волга»

Известны названия и прототипы новых моделей знаменитого советского и российского автобренда, возрожденного после закрытия в 2011 году.

Выпуск автомобилей под возрождённой маркой «Волга» нашёл документальное подтверждение. Свидетельства о сертификации о сразу трёх моделей получила компания «Нижегородские Легковые Автомобили», «дочка» Горьковского автозавода (ГАЗ), на мощностях которого будет налажено производство.

Как рассказал портал «Китайские автомобили», зарегистрированы три автомобиля — Volga K40, Volga K50 и Volga C50. Большая часть данных об этих моделях засекречена, однако известно, какими моторами будут оснащаться новые «Волги».

Из документации следует, что все три модели будут оборудованы двигателями от автомобилей Geely. Это подтверждает многочисленные инсайды о выпуске машин китайского концерна под легендарной советской и российской маркой. Таким образом, исходя из имеющихся данных, новые «Волги» будут представлять собой следующие модели Geely:

Volga C50 — седан Geely Preface;

— седан Geely Preface; Volga K40 — Geely Atlas четвертого поколения;

— Geely Atlas четвертого поколения; Volga K50 — Geely Monjaro.

Как заявил несколько месяцев назад первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, старт производства автомобилей возрожденного бренда «Волга» запланирован на весну 2026 года.

ГАЗ раскрыл неожиданные подробности о возрождении «Волги»