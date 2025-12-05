Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на зимнее путешествие
Исследование: 23% российских граждан не планируют встречать Новый год дома.
Каждый второй россиянин собирается в путешествие этой зимой, чаще всего с бюджетом до 50 тысяч рублей на человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием более 3200 тысяч жителей нашей страны, проведенного СберАвто и «Работой.ру».
Согласно проведённому опросу, 22% респондентов планируют уложиться в 31-50 тысяч рублей, 20% — в 21-30 тысяч рублей, а 18% хотят уложиться в 10 тысяч и меньше. Потратить от 51 до 100 тысяч рублей готовы только 16% россиян. Ещё меньше, 12%, закладывают в бюджет для зимнего путешествия минимум 101 тысяч рублей.
«23% отправятся в поездку в новогодние праздники, 12% собираются в путешествие в другое время, а 7% совместят праздники с последующим отдыхом. Еще 12% респондентов пока не определились со своими зимними отпускными планами», — рассказали в СберАвто.
Четверть участников опроса, 25%, поедут в зимнее путешествие на автомобиле. 48% выберут поезд или электричку, а 33% — самолёт. 19% отправятся на отдых на автобусе.
Топ-15 самых популярных направлений для зимнего отдыха в 2025-2026 году:
Лидерами среди направлений для зимнего путешествия стали три маршрута: по 31% опрошенных выбрали Санкт-Петербург, Байкал и Карелию. 29% респондентов выбрали Сочи, а 27% считают, что лучше всего зимой отправиться в Москву.
- Санкт-Петербург — 31%
- Байкал — 31%
- Карелия — 31%
- Сочи — 29%
- Москва — 27%
- Казань — 22%
- Суздаль — 20%
- Калининград — 19%
- Крым — 17%
- Сергиев Посад — 17%
- Кострома — 17%
- Ярославль — 16%
- Нижний Новгород — 15%
- Мурманск — 15%
- Камчатка — 14%
Большинство желающих отправиться в путешествие зимой продумывают маршрут заранее, следят за удобством одежды, берут в дорогу минимум вещей и предпочитают путешествовать с друзьями или семьей.
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.
