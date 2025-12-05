Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на зимнее путешествие

Исследование: 23% российских граждан не планируют встречать Новый год дома.

© Vunishka/Shutterstock

Каждый второй россиянин собирается в путешествие этой зимой, чаще всего с бюджетом до 50 тысяч рублей на человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием более 3200 тысяч жителей нашей страны, проведенного СберАвто и «Работой.ру».

Согласно проведённому опросу, 22% респондентов планируют уложиться в 31-50 тысяч рублей, 20% — в 21-30 тысяч рублей, а 18% хотят уложиться в 10 тысяч и меньше. Потратить от 51 до 100 тысяч рублей готовы только 16% россиян. Ещё меньше, 12%, закладывают в бюджет для зимнего путешествия минимум 101 тысяч рублей.

«23% отправятся в поездку в новогодние праздники, 12% собираются в путешествие в другое время, а 7% совместят праздники с последующим отдыхом. Еще 12% респондентов пока не определились со своими зимними отпускными планами», — рассказали в СберАвто.

Четверть участников опроса, 25%, поедут в зимнее путешествие на автомобиле. 48% выберут поезд или электричку, а 33% — самолёт. 19% отправятся на отдых на автобусе.

Топ-15 самых популярных направлений для зимнего отдыха в 2025-2026 году:

Лидерами среди направлений для зимнего путешествия стали три маршрута: по 31% опрошенных выбрали Санкт-Петербург, Байкал и Карелию. 29% респондентов выбрали Сочи, а 27% считают, что лучше всего зимой отправиться в Москву.

Санкт-Петербург — 31% Байкал — 31% Карелия — 31% Сочи — 29% Москва — 27% Казань — 22% Суздаль — 20% Калининград — 19% Крым — 17% Сергиев Посад — 17% Кострома — 17% Ярославль — 16% Нижний Новгород — 15% Мурманск — 15% Камчатка — 14%

Большинство желающих отправиться в путешествие зимой продумывают маршрут заранее, следят за удобством одежды, берут в дорогу минимум вещей и предпочитают путешествовать с друзьями или семьей.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Куда поехать на Новый год: пять интересных направлений для автопутешествия