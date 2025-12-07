Новый утильсбор, запрет на управление авто после 65 лет, блокировка Porsche в России и стоимость «Атома». Главное за неделю

Новые правила подсчёта утильсбора вступили в силу, «Атом» рассекретил цены на свой электрокар, автомобили Porsche в России стали превращаться в «кирпичи», платные парковочные места предложили отменить, а пожилым водителям хотят запретить садиться за руль. Главное за неделю в автоиндустрии — в дайджесте «Рамблер/авто».

В России хотят запретить выдачу водительских прав пенсионерам

Автомобилистам от 65 лет и старше надо перестать выдавать водительские права. С таким призывом на уходящей неделе выступил политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко. С чего вдруг потребовались такие жёсткие меры к пожилым водителям? Читайте в новости с комментарием автора этого громкого заявления.

В продолжение темы, в Госдуме РФ не заставили долго ждать с ответом и дали понять, что подобного запрета не будет, тем более, учитывая новый закон, который вступит в силу весной 2027 года.

© Dusan Petkovic/Shutterstock

Глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, кого затронет повышение утильсбора

Широко распиаренное повышение утильсбора на автомобили мощностью от 160 л.с. состоялось. С 1 декабря в силу вступили новые правила расчёта платежа, которым облагаются машины с российских заводов и из-за границы. В Минпромторге РФ заверили, что на большинство автомобилей эта схема никак не повлияет.

С другой стороны, не стоит забывать, что c 1 января «утиль» вырастет на все транспортные средства и вдобавок повысится НДС — по мнению эксперта, подорожание автомобилей в России неминуемо.

Audi внезапно активизировалась в России

Новость из серии «ушедшая из России компания заново зарегистрировала товарные знаки». На прошлой неделе мы рассказывали о регулярных обращениях японцев из Toyota в Роспатент. А на днях серию заявок подала немецкая Audi — подробнее в публикации.

© StockStudio Aerials/Shutterstock

В России могут запретить платные парковки

Плату за машино-места во дворах многоквартирных домов необходимо отменить, с таким призывом выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат подготовил соответствующий законопроект, который рассмотрит Госдума РФ. Есть, правда, один момент, который вызывает сомнения в успехе этой инициативы.

Porsche подтвердила блокировку своих автомобилей в России

Массовые проблемы с автомобилями Porsche в России: Cayenne, Macan и Panamera перестали заводиться. Двигатель уходит в жёсткий блок, и снять эту блокировку можно только в сервисном центре. Количество обращений уже исчисляется десятками. О возможной причине и реакции российского подразделения Porsche, которое занимается сервисным обслуживанием, — читайте по ссылке.

© Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

АвтоВАЗ показал новый яркий цвет Lada Niva Travel

В цветовой палитре обновлённого внедорожника Lada Niva Travel стало на одну эмаль больше. Гамма пополнилась ярко-синим оттенком «Капитан». Выглядит, надо признать, красиво. Единственный момент — при покупке машины за этот цвет придётся доплатить.

Запуск нового автобренда Zubr оказался фейком

Странная история развернулась на этой неделе в соседней Беларуси. 1 декабря местные СМИ «раструбили» о запуске нового национального автобренда «Зубр». Одновременно заработал официальный сайт марки с модельной линейкой из пяти перелицованных «китайцев», прайс-листами и прочим. А спустя несколько дней Минпромторг выступил с заявлением: мол, никакого запуска производства нет. Правда, опровержение получилось, мягко говоря, неоднозначным.

© zubr-auto.by

На АвтоВАЗе подтвердили отсрочку выпуска минивэна

Судя по всему, новый большой семейный автомобиль Lada ещё не скоро сойдёт с конвейера в Тольятти. Как заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, в текущих реалиях выпуск минивэна экономически невыгоден, потому что спрос на такие автомобили в разы меньше, чем на седаны и кроссоверы. О том, на каких именно условиях будет запущено производство преемника ВАЗ-2120 «Надежда», — читайте в новости на «Рамблер/авто».

В России зарегистрировали три новых автомобиля марки «Волга»

На уходящей неделе стали известны новые подробности о возобновлении выпуска автомобилей «Волга» на Горьковском автозаводе (ГАЗ). Информация уже, скажем так, полуофициальная, поскольку на выпуск трёх моделей выданы сертификаты, в которых указаны их названия и вероятные прототипы.

© Geely

Названа цена российского электромобиля «Атом»

Ну что, дождались. Разработчики первого полностью российского электрокара «Атом» раскрыли подробные технические характеристики, а главное, рассекретили его стоимость. Во сколько обойдётся отечественный батарейный хэтчбек? Читайте в материале «Рамблер/авто».

Продажи новых легковых авто в России в ноябре рухнули на 22%

Отсрочка нового утильсбора на месяц — с 1 ноября на 1 декабря — не удержала российский авторынок на пике. В ноябре продажи новых легковых автомобилей обрушились на четверть. Что случилось с авторынком буквально за один месяц — детально объяснил эксперт.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России готовят новые жёсткие меры по борьбе с пьяными водителями

На рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект с ужесточёнными мерами за вождение в нетрезвом виде. Авторы документа предлагают сразу две новые инициативы, одна из которых применяется и сейчас, но исключительно в рамках уголовного преследования. Все подробности — в публикации.

Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России возобновят работу в 2026 году

После четырёх лет простоя два крупных автозавода суммарной пропускной способностью 230 тысяч машин в год готовятся к перезапуску. Причём это стало известно не со слов инсайдеров, а на пресс-конференции главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. Уже более-менее понятно, какие автомобили будут выпускать на площадках в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Среди других новостей первой недели зимы — отзыв нескольких тысяч автомобилей Omoda в России, стоимость электрокроссовера Evolute i‑Joy второго поколения, продолжение истории с лишением прав водителя на Infiniti и рейтинг самых продаваемых автомобилей в ноябре.