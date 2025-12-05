В России готовят новые жёсткие меры по борьбе с пьяными водителями

Автомобилистам, задержанным за вождение в пьяном виде, грозит не только штраф в 45 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На рассмотрение в Госдуму РФ внесены поправки к закону об административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Действующую редакцию, в которой прописаны денежный штраф и аннулирование водительского удостоверения, хотят дополнить новым пунктом.

Если поправку утвердят, то за вождение в пьяном виде гражданину будет грозить конфискация транспортного средства. То есть ГИБДД на законных основаниях заберёт машину и навсегда передаст её в собственность государства.

Подобная мера применяется и сейчас, но только в случае повторного нарушения. Авторы поправки, депутаты Законодательного собрания Вологодской области, предлагают распространить её и на водителей, впервые задержанных за пьяное вождение.

«Конфискация не будет обязательной, применять её или нет, оставят на усмотрение суда», — рассказала «Парламентская газета».

Ещё одна инициатива вологодских законодателей — временный запрет на постановку автомобиля на учёт гражданам, привлечённым к ответственности за езду в нетрезвом виде. В течение двух лет нарушители не смогут купить или продать автомобиль.

Отмечается, что пока законопроект существует только в общих чертах и будет доработан. То есть пока не идёт речи об одобрении и тем более вступлении поправок в силу.

Как сотрудники ГАИ вычисляют пьяных водителей на дорогах