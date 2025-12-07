Гонщик McLaren Ландо Норрис стал чемпионом мира Формулы 1

Английский гонщик прервал победную серию Макса Ферстаппена в Ф1.

26-летний британский гонщик Ландо Норрис выиграл 76-й в истории чемпионат мира Формулы 1, финал которого состоялся в воскресенье, 7 декабря, на трассе Яс-Марина в Абу-Даби. В тройном сражении за титул новый чемпион превзошёл победителя четырёх прошлых лет Макса Ферстаппена из команды Red Bull и своего партнёра по McLaren Оскара Пиастри.

Первый раз за последние 15 лет и в 11-й раз за всю долгую историю проведения Королевских гонок в последнем Гран При сезона было больше двух претендентов на чемпионство. Однако Норрис находился в относительно комфортном положении: он опережал Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри – на 16. При 25 баллах в розыгрыше это означало, что вне зависимости от результатов конкурентов ему хватит даже третьего места, чтобы удержать лидерство в первенстве.

История Ф1, конечно, знает множество примеров, когда уверенно лидировавший в чемпионате гонщик в последнем Гран При сезона сталкивался с проблемами: авария, поломка, прокол колеса, неудачная тактика пит-стопов — в гонках всякое случается. Норрис, к счастью для себя, избежал всех этих злоключений. В воскресенье на Яс-Марине он стартовал вторым, проехал в топ-3 все 58 кругов, финишировал третьим и первый раз за семь лет участия в Формуле 1 стал чемпионом мира. Предыдущим его лучшим достижением в личном зачёте было второе место в сезоне-2024.

Из трёх претендентов на титул в этом году Норрис был самым стабильным, хотя и выиграл на одну гонку меньше Ферстаппена. Если Макс почти всё лето не мог заехать на подиум, а Пиастри постигла такая же участь в осенней фазе чемпионата, то у Ландо столь затяжных провалов не было. Англичанин начал год с победы в Австралии, по ходу сезона выиграл ещё шесть этапов и побывал на подиуме в общей сложности 18 раз в 24-х Гран-При. Могло быть и больше призовых финишей, если бы не поломка мотора в Нидерландах, падение скорости и лишь седьмое место в Баку и техническая дисквалификация в Лас-Вегасе.

Норрис стал 35-м чемпионом мира Формулы 1, 11-м чемпионом из Великобритании и восьмым гонщиком, завоевавшим титул за рулём машины McLaren, после Эмерсона Фиттипальди, Джеймса Ханта, Ники Лауды, Алена Проста, Айртона Сенны, Мики Хаккинена и Льюиса Хэмилтона.

Личный зачёт Формулы 1 по итогам сезона-2025, топ-6:

Ландо Норрис (McLaren) — 423 очка (7 побед, 18 подиумов); Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 421 (8 побед, 15 подиумов); Оскар Пиастри (McLaren) — 410 (7 побед, 16 подиумов); Джордж Расселл (Mercedes) — 319 (2 победы, 9 подиумов); Шарль Леклер (Ferrari) — 242 (7 подиумов, лучший результат – 2-е место); Льюис Хэмилтон (Ferrari) — 156 (лучший результат – 4-е место);

В командном зачёте второй год подряд победил McLaren. Британский коллектив, выигравший в этом году 14 гонок, завоевал титул ещё в сентябре на Гран При Азербайджана, настолько уверенно «оранжевые» выглядели по ходу 2/3 сезона. Таким образом, McLaren оформила дубль в чемпионате (Личный зачёт + Кубок конструкторов), причём первый для себя с далёкого 1998 года, когда за команду выступали Мика Хаккинен и Дэвид Култхард, а Ландо Норрис и Оскар Пиастри тогда ещё даже не родились.

Второе место в Кубке конструкторов заняла заводская команда Mercedes. Тройку сильнейших замкнула Red Bull. Ferrari, которая впервые с 2021 года не выиграла ни одной гонки в сезоне, стала четвёртой. А статус лучшей команды позади четырёх грандов чемпионата в этом году достался Williams, за один год совершившей впечатляющий рывок с предпоследнего, девятого места на пятую строчку.

Кубок конструкторов Ф1 по итогам сезона-2025, топ-5:

McLaren — 833 очка (14 побед, 34 подиума); Mercedes — 469 (2 победы, 12 подиумов); Red Bull — 451 (8 побед, 15 подиумов); Ferrari — 398 (7 подиумов, лучший результат – 2-е место); Williams — 137 (2 подиума, лучший результат – 3-е место).

Следующий, 77-й в истории сезон Формулы 1 начнётся 8 марта в австралийском Мельбурне. Календарь первенства 2026 года, как и в 2025-м, будет состоять из 24-х этапов, но с некоторыми важными перестановками, о которых «Рамблер/авто» рассказывал в июне. Предсезонные тесты, на которых пилоты и команды впервые опробуют машины для нового сезона, пройдут 26-30 января в испанской Барселоне и 11-13 и 18-20 февраля на треке Сахир в Бахрейне.

