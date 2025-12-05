Автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с «Рамблер/авто» назвал опасной инициативу об изъятии автомобиля за пьяное вождение уже после первого подобного нарушения.

Ранее Заксобрание Вологодской области выступило с инициативой ужесточения наказания за управление транспортом в состоянии опьянения, передавала «Парламентская газета». В дополнение к штрафу и лишению водительских прав региональные депутаты хотят конфисковывать автомобили, причем меру применять предложено уже с первого нарушения.

Эта инициатива крайне опасна по одной простой причине. Сегодня для водителей, пойманных за пьяной ездой, и так предусмотрены очень жесткие наказания: крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет. При этом довольно много подобных случаев до сих пор остаются спорными. Бывает, что водитель не согласен с наказанием, по его мнению, алкотестер сработал некорректно или были другие вопросы, нарушения процедуры. В любом случае часть таких инцидентов вызывает обоснованные сомнения. И применять конфискацию автомобиля сразу, вдобавок к и так уже жесткому наказанию, слишком сурово по отношению к тем, кто может оказаться невиновным, но привлеченным к ответственности по формальным соображениям (например, за употребление сердечных капель). Конфискация изначально вводилась для злостных нарушителей, которые неоднократно и осознанно игнорировали ПДД и систематически создавали угрозу для остальных участников движения. Это оправдано: человек не сделал выводов после первого раза, на второй раз у него отобрали автомобиль, пусть ходит пешком. Петр Шкуматов Автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов»

Эксперт подчеркнул, что если речь идет о первом нарушении, то сотни тысяч водителей ежегодно будут подвергаться конфискации транспорта, причем в том числе и пограничных, спорных ситуациях, иногда на грани процессуальных нарушений. По словам специалиста, это несправедливо и представляет собой чрезмерно жесткое наказание.

«Я считаю, что нынешних мер вполне достаточно, они хорошо выполняют свою задачу. Как показывает реальная практика, подавляющее большинство водителей, даже оступившись однажды, исправляются и больше не повторяют нарушение. А та маргинальная группа, которая так и не может отказаться от алкоголя за рулем, в итоге лишается автомобиля, и это действительно гораздо более справедливое наказание, чем то, что предлагают депутаты», - заключил Шкуматов.

