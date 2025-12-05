Россия получила от Индии предложение о совместном выпуске электрокаров

Индия является одним из мировых лидеров в сфере производства электрических машин.

© Amit Pasricha/ INDIAPICTURE/Universal Images Group via Getty Images

Россия и Индия могут объединиться для выпуска электрических автомобилей. С такой идеей выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели.

Индийский автопром входит в мировую десятку по производству машин на электричестве. По итогам 2025 года местные предприятия, такие как Tata Motors, Mahindra и Ola, планируют выпустить 350 тысяч батарейных машин. Кроме того, вариант со строительством площадки в стране рассматривают зарубежные производители «электричек», как, например, американская Tesla.

«Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей. Россия — важный производитель материалов. В партнёрстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей», — приводит слова Моди информационное агенство «Интерфакс».

Стоит отметить, что Индия является одним из лидеров мирового автопрома в целом, а не только по производству «электричек». На машины индийского производства приходится 5,5% от всех мировых продаж с начала 2025 года – 3,3 млн единиц. Это четвёртый показатель после Китая, США и Японии.

