ГАИ проведёт тотальные проверки водителей в первые выходные зимы

6-7 декабря сотрудники ДПС в различных регионах России будут останавливать все подряд автомобили.

© Илья Наймушин/РИА Новости

В первые выходные зимы, 6-7 декабря, Госавтоинспекция России усилит контроль за водителями на дорогах страны. В отдельных городах и областях массовые проверки автомобилистов стартовали уже в пятницу вечером, следует из сообщений региональных подразделений ГАИ.

Особое внимание сотрудник ДПС уделят поиску пьяных автомобилистов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кировской, Тамбовской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Вологодской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Иркутской, Челябинской, Архангельской и Калининградской областях, Красноярском и Пермском краях, Республиках Карелия, Хакасия, Тыва и Крым, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и многих других регионах.

«Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в обращении ГАИ к водителям.

В пятницу, 5 декабря, стало известно, что в Госдуму РФ внесён законопроект о конфискации автомобилей даже в случае, если водитель задержан в пьяном виде первый раз. Сейчас навсегда лишится машины можно в случае повторной езды в нетрезвом виде.

