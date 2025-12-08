Китайский сюрприз для России и другие автоновинки недели

Под конец года автопроизводители уже расслабились и громких премьер всё меньше, однако несколько интересных новинок, в том числе и для России, за минувшие семь дней всё-таки представили.

© Toyota

Новинки для России

Tenet T4 4WD

Компактный кроссовер новой российской марки обзавёлся полным приводом. Вслед за базовыми Tenet T4 с передними ведущими колёсами появилось исполнение 4WD с подключаемой задней осью и возможностью выбора режимов движения из шести предустановленных вариантов.

© Tenet

T4 4WD оснащается 147-сильным бензиновым турбомотором 1,5 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полноприводный кроссовер доступен в двух комплектациях: Active (от 2 390 000 рублей) и Prime (от 2 550 000 рублей).

JAC RF8

Вслед за минивэном SP7 нового российского бренда Sollers в России стал доступен «исходник» модели — JAC RF8. Этот минивэн, собственно, и лёг в основу «отечественного» автомобиля. Отличия между двумя машинами сводятся только к нюансам оформления кузова.

© JAC

Новый JAC RF8, как и Sollers SP7, имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 236 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Комплектация у обеих моделей одна, но при прочих равных «оригинальный» RF8 оказался на 190 000 рублей дешевле его «копии» SP7: 4 800 000 рублей против 4 990 000 рублей.

Geely Monjaro Flagship SE

Один из бестселлеров российского рынка обзавёлся новой топовой комплектацией, которая отличается от прочих модификаций не только более богатым оснащением, но и серьёзно переработанным интерьером. Новинка получила обновлённый селектор трансмиссии, солнцезащитные козырьки с прозрачными вставками, расширенную атмосферную подсветку, передние сиденья с изменённой формой и иной обивкой, а также аудиосистему с 12 динамиками.

© Geely

Технически Flagship SE почти не поменялся, если не считать адаптивной подвески, которая ранее на нашем рынке для Monjaro не предлагалась. Визуально новую комплектацию можно отличить по особому цвету кузова Mountain Green и 20-дюймовым колёсам эксклюзивного дизайна.

Мировые премьеры

Toyota GR GT и Lexus LFA

Под брендом Toyota давненько не выходило столь эффектных и мощных автомобилей. На ум приходят только классическая 2000GT и культовая Supra с кузовным индексом А80. Более поздние GT86 и возрожденная Supra A90 на базе BMW Z4, увы, не срезонировали и не могли похвастаться очень высокой отдачей. А новая GR GT построена по суперкаровским лекалам и оснащена гибридным мотором, который состоит из 4,0-литрового турбированного V8 и электродвигателя, интегрированного в картер 8-ступенчатого автомата. Суммарная мощность силовой установки составляет 650 л.с., а крутящий момент в пике достигает 850 Нм! При этом снаряжённая масса купе не превышает 1750 кг. Так что динамические показатели, которые пока не объявлены, действительно, должны быть суперкаровские.

© Toyota

Филигранную управляемость GR GT должны обеспечить развесовка по осям в пропорции 45:55 (с ДВС спереди и трансмиссией на задней оси по схеме transaxle), двухрычажные подвески и 20-дюймовые колёсные диски. Кроме того, уже в базе машине полагаются карбон-керамические тормоза.

GR GT заявлен компанией Toyota как гоночный автомобиль, адаптированный для дорог общего пользования и пригодный для повседневной эксплуатации. Ведь вместе с дорожной версией японцы выкатили и трековый болид для гонок GT3, который имеет одинаковую с GR GT конструкцию шасси и колёсную базу, но несколько отличаются по длине из-за более агрессивного обвеса. Toyota уже начала ходовые испытания GR GT, но пока обе его модификации считаются прототипами. Завершить разработку и наладить производство концерн планирует к 2027 году.

© Lexus

Бренд Lexus также не остался в стороне. Используя техническую базу GR GT, он анонсировал возрождение легендарного суперкара LFA новым концепт-каром. Внешность прототипа отсылает к образу оригинальной машины из 2010-х не только силуэтом, но и деталями вроде характерных боковых воздухозаборников на задних стойках. Впрочем, когда этот суперкар может стать серийным в компании не уточняют.

Kia Vision Meta Turismo

К своему 80-летию компания Kia представила концепт-кар Vision Meta Turismo. Несмотря на то, что прототип не является предвестником какой-то конкретной будущей модели бренда, он демонстрирует вектор развития дизайна всех грядущих новинок компании. При этом ранее предполагалось, что новый концепт намекнёт на облик фастбэка Stinger нового поколения.

Кузов Vision Meta Turismo представляет собой нечто среднее между седаном и однообъёмником. Его клиновидный силуэт отсылает к целому ряду знаменитых итальянских концептов прошлого, фамильные черты Kia подчёркивают традиционные для бренда выштамповки на боковинах и узнаваемый рисунок диодной светотехники.

Немало интересных решений и в салоне. Так, водительское кресло выделено на фоне остальных посадочных мест за счёт цвета. При этом приборов пред ним практически нет, за исключением небольшого дисплея на руле-штурвале. Почти вся информация для водителя выводится трехмерной проекцией на ветровое стекло, вдобавок к которому идут умные очки дополненной реальности. У проекционного дисплея также имеются три режима работы (Speedster, Dreamer и Gamer), которые выводят на стекло графику в совершенно разных стилях.

© KIA

Seres Landian E5 Plus/Aito M7

В Китае представили обновлённый Landian E5 Plus, который у нас в стране известен под именем Seres Aito M7. Модернизации в первую очередь подверглась гибридная силовая установка Seres Super Electric Hybrid, в состав которой входит 1,5-литровый мотор мощностью 95 лошадиных сил, 217-сильный электромотор и литий-ионная батарея. Как раз последнюю и заменили на более ёмкую, после чего запас хода только на электротяге увеличился с 95 до 230 километров.

© Seres

Возможности кроссовера также расширились благодаря внедрению искусственного интеллекта Doubao и более мощного вычислительного процессора. В список оснащения модели вошли система автоматической парковки и помощи при смене полосы движения. Кроме того, для пассажиров на втором ряду появился новый, более крупный экран и аудиосистема с 13 динамиками.

Audi A6 V6 TDI MHEV plus/Audi Q5 V6 TDI MHEV plus

Слухи о гибели дизелей оказались преувеличенными, поскольку и в 2025 году появляются новые модификации автомобилей с такими моторами. Audi представила сразу две модели — седан A6 и кроссовер Q5 — с 3,0-литровым турбодизелем V6 с «мягкой» гибридной надстройкой.

© AUDI

Агрегат с 48-вольтовым стартер-генератором и электроприводом компрессора выдаёт 299 л.с. и 580 Нм, а кратковременно отдача может вырасти ещё на 24 л.с. и 280 Нм. Мотор V6 TDI MHEV plus сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic и полным приводом quattro ultra.

Alfa Romeo Quadrifoglio Collezione: Giulia и Stelvio

Флагманские седан Giulia и кроссовер Stelvio в заряженной модификации Quadrifoglio возвращаются на конвейер в формате лимитированной модификации Collezione. Она будет выпущена тиражом по 63 экземпляра для каждой из моделей. Новинки посвящены фирменному четырёхлепестковому клеверу, который появился на автомобилях Alfa Romeo более века назад.

© Alfa Romeo

Обе спецверсии имеют особый красный цвет кузова, карбоновую крышу, сиденья с углепластиковым каркасом и часть элементов экстерьера из карбона. Технически вариант Collezione повторяет стандартные модели, что подразумевает 520-сильный 2,9-литровый V6 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним (у Giulia Quadrifoglio) и полным (у Stelvio Quadrifoglio) приводом.