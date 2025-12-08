Названы 10 самых популярных б/у автомобилей в России
Четвёртый месяц подряд лидерство на вторичке удерживает Lada Granta, а бывший бестселлер Lada 2107 вернулся на вторую позицию в рейтинге, опередив популярного «корейца» Kia Rio.
Спрос на легковые автомобили с пробегом в России в конце осени упал на 10%. Если в октябре было продано 682 813 «бэушек», то в ноябре — 615 119. Тем не менее это второй самый высокий показатель по перепродажам в 2025 году, следует из цифр, опубликованных «Автостат. Инфо».
Первое место в списке самых популярных подержанных машин четвёртый месяц подряд заняла Lada Granta, проданная в количестве 15 149 единиц. На второе место после вернулась Lada 2107: «семёрка», лидировавшая на вторичном рынке с февраля 2024-го по июль 2025-го, отодвинула на третью строчку Kia Rio.
Из других интересных перестановок в ноябре можно отметить взлёт Lada Niva Legend. Классическая «Нива» за один месяц поднялась с восьмого на пятое место, опередив родственную Lada Vesta и такие иномарки, как Ford Focus и Toyota Corolla.
Самые востребованные автомобили с пробегом в России в ноябре 2025 года:
- Lada 2190 Granta — 15 149 штук;
- Lada 2107 — 12 749;
- Kia Rio — 12 338;
- Hyundai Solaris — 11 853;
- Lada Niva Legend — 10 244;
- Ford Focus — 10 044;
- Lada Vesta — 9988;
- Toyota Corolla — 9788;
- Toyota Camry — 9266;
- Lada 2114 — 9240.
В списке самых популярных марок ожидаемо лидирует Lada, которая более чем вдвое превосходит Toyota на второй строчке — 141 441 против 60 556 перепроданных автомобилей. На третьем месте идёт Kia с объёмом вторички 37 279 штук, следом находятся Hyundai и Nissan — 35 570 и 26 635 авто.