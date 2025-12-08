Новый мощный кроссовер Changan появился продаже в России

Известно, сколько стоит полноприводный Changan CS75 Plus нового поколения.

В понедельник, 8 декабря, в России стартовали официальные продажи нового Changan CS75 Plus. Кроссовер с мощным двигателем и полным приводом имеет две комплектации и стоит от 4 млн рублей, рассказали в российском представительстве китайского автопроизводителя.

Changan CS75 Plus четвёртого поколения получил 2,0-литровый турбодвигатель, который на 9 л.с. мощнее мотора на кроссовере предыдущей генерации — 235 сил. Крутящий момент двигателя вырос на 10 Н·м и теперь достигает 400 Н⋅м. За переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат», привод — подключаемый полный. К стандартным режимам вождения «Эко», «Норм» и «Спорт» добавлены режимы «Снег», «Грязь», «Песок», улучшающие проходимость на бездорожье.

Комплектации и стоимость нового Changan CS75 Plus:

Luxe, 4 099 900 рублей: 19-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, три экрана общей площадью 37 дюймов, адаптивный круиз-контроль, полный зимний пакет, 6 подушек безопасности, пакет ассистентов водителя ADAS, панорамная камера 540 градусов с функцией «прозрачного шасси», мощная беспроводная зарядка на 50W, багажная шторка.

Tech, 4 249 900 рублей: Водительское сиденье с функцией массажа, вентиляции и оттоманкой для ног, премиальная аудиосистема Pioneer с 14 динамиками, система интеллектуальной парковки, система распознавания дорожных знаков ограничения скорости.

На сегодняшний день в российской линейке Changan представлено 12 моделей, среди которых есть как кроссоверы, так и седаны, и даже бортовой грузовичок. По итогам ноября автомобили этой китайской марки были проданы в количестве 4 846 штук. Выше в рейтинге продаж оказались только Lada, Haval, Tenet, Geely и Belgee.

