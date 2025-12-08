Минивэн Aurus, как у Путина и Овечкина, скоро появится в свободной продаже

В ближайшее время Aurus начнёт принимать заказы на премиальный 8-местный микроавтобус.

Российский люксовый автобренд Aurus в ближайшее время запустит продажи гражданской версии роскошного минивэна Arsenal. Об этом рассказал коммерческий директор марки Артём Юсупов.

Aurus Arsenal выпускается с 2018 года. Но пока премиальные минивэны имеются только в Кремлевском гараже Федеральной службы охраны (ФСО) и используются для поездок президента России Владимира Путина и перевозки высокопоставленных гостей. Есть версия, что такую машину в подарок от государства получил известный российский хоккеист, звезда НХЛ Александр Овечкин.

«В ближайшее время мы начнём принимать заказы. На первом этапе планируем, что производство будет организовано в НАМИ», — сообщил топ-менеджер в беседе с «Российской газетой».

Известно, что гражданская версия имеет переделанный 8-местный интерьер, который изначально предусмотрен для нужд ФСО. О технических изменениях Aurus Arsenal информации на данный момент нет. Автомобиль спецназначения оборудуется гибридной силовой установкой с 4,4-литровым турбодвигателем V8 и электромотором с суммарной мощностью 598 л.с., 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Премьера серийного Aurus Arsenal состоялась в июне 2025 года на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). По оценке экспертов, ценник на премиальную машину будет начинаться от 50 млн рублей. Примерно столько стоят и другие модели Aurus: седан Senat и кроссовер Komendant — 50 685 000 и 51 490 000 рублей.

