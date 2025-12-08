Москвичей ждет "облава" от ГАИ

Инспектора ДПС проведут информационно-разъяснительную работу с водителями и пешеходами.

Госавтоинспекция Москвы объявила о проведении оперативно-профилактического рейда на столичных дорогах. Кампания под названием «Пешеход» пройдёт в ближайший вторник, 9 декабря, говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Сотрудники ДПС проконтролируют соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) на пешеходных переходах. С водителями и пешеходами, в том числе детьми, они проведут разъяснительную работу по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части.

«По результатам анализа состояния аварийности, одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешеходов», — рассказали в ГАИ.

По официальным данным, с начала 2025 года на дорогах Москвы произошло около 1,9 тысяч ДТП с участием пешеходов. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.

