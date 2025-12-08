Лишь 20% семей в России могут купить недорогой автомобиль

Аналитики рассказали, какое количество семей в России имеет возможность для приобретения новой машины.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Аналитики автомобильного рынка составили ежегодный рейтинг регионов России с долей семей, которые могут позволить себе купить новый легковой автомобиль. Судя по цифрам, приведённым РИА Новости, бюджетная машина без пробега по карману только 20% российских семей.

При составлении рейтинга специалисты ориентировались на новые автомобили в двух ценовых сегментах: бюджетное транспортное средство за 1,3 млн рублей и средней доступности — за 2,9 млн рублей. Также были учтены заработные платы и стоимость проживания в каждом отдельном регионе. Средний показатель доступности по стране составил 20,5% для бюджетных автомобилей и 6,6% — для среднего сегмента рынка.

Список, как и в предыдущие годы, возглавили районы Крайнего Севера, занявшие четыре первые строчки. Объясняется их преимущество в рейтинге высокими зарплатами среди местного населения. Кроме того, в данных субъектах проживает много молодых семей без детей, большая часть доходов которых свободна и, следовательно, зачастую идёт на покупку авто.

Сразу за регионами Крайнего Севера расположилась Москва: 42% семей, проживающих в столице, могут позволить себе купить бюджетный автомобиль, и ещё 20% жителям доступна покупка легковушки средней стоимости. А вот Санкт-Петербург в десятку не попал и занял 11-е место с показателями 31% и 19% соответственно.

Рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобиля в 2025 году:

Ямало-Ненецкий автономный округ — 57,8% (бюджетный сегмент) / 29,1% (средний сегмент); Чукотский автономный округ — 49,4 / 25,2%; Магаданская область — 44,8 / 20,2%; Ханты-Мансийский автономный округ — 43,1 / 16,4%; Москва — 42,1 / 20,2%; Ненецкий автономный округ — 39,5 / 17,3%; Сахалинская область — 37,4 / 14,8%; Камчатский край — 33,2 / 12,5%; Республика Саха (Якутия) — 33,2 / 12,9%; Мурманская область — 31,4% / 11,5%.

На последнем месте в рейтинге оказалась Республика Ингушетия, где только 1,9% жителей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей, и лишь 0,6% по карману авто за 2,9 млн рублей.

