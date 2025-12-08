АвтоВАЗ объявил декабрьские скидки на весь модельный ряд Lada

Тольяттинский концерн анонсировал масштабную скидочную программу перед Новым годом.

Крупнейший российский концерн АвтоВАЗ объявил о запуске массовых скидок на свои автомобили в декабре. Под масштабную акцию с дисконтом до 550 тысяч рублей подпадают все модели Lada — от бестселлера Granta до представительского седана Aura, сообщили «Рамблер/авто» в пресс-службе тольяттинского автопроизводителя.

«В дополнение к спецпредложениям практически на весь модельный ряд Lada распространяется государственная программа льготного автокредитования, позволяющая сэкономить до 40% от стоимости нового автомобиля», – рассказали на АвтоВАЗе.

Так, с учётом всех выгод седан нового семейства Iskra можно купить по стоимости от 999 200 рублей. Ценник на флагман Vesta начинается от 1 220 000 рублей, а классический внедорожник Niva Legend обойдется в 768 000 рублей. Сэкономить при приобретении фургона или универсала Lada Largus можно до 250 000 рублей. Скидки на бизнес-седан Lada Aura, самую дорогую модель в линейке АвтоВАЗа, доходят до 550 000 рублей — стоимость составляет от 2 049 000 рублей.

Дисконт на Lada Vesta при покупке по лизинговой программе для корпоративных клиентов доходит до 230 000 рублей, а на Lada Largus – до 300 000 рублей. Промтоварный фургон Lada Granta LCV по этой программе можно приобрести от 994 400 рублей.

Кроме того, на все модели, кроме Lada Aura, действует специальное новогоднее предложение. В подарок каждому покупателю предоставляется охранная система или набор аксессуаров, в который входят напольные коврики, защита картера, подкрылок с шумоизоляцией и комплект автохимии.

