Последствие банкротства автодилера в Рязани, задолжавшего покупателю 55 млн рублей.

Скандальное банкротство единственного официального дилерского центра Chery в Рязани может привести к серьёзным последствиям для владельцев автомобилей китайской марки. Есть риск, что примерно тысячи проданных машин в прекратившем работу автосалоне будут изъяты, сообщает Телеграм-канал Mash.

Громкая история началась с того, что местный покупатель Chery Tiggo пожаловался на некачественное лакокрасочное покрытие, которое начало отслаиваться спустя пару недель после покупки нового авто. Гарантийный ремонт не помог — дефект появился снова. Тогда клиент потребовал вернуть деньги за машину, однако продавец отказался идти ему навстречу.

Дело дошло до суда, автосалон обязали выплатить компенсацию и неустойку в размере 55 млн рублей. Чтобы не платить эту сумму, дилер с годовой прибылью всего 2,1 млн рублей закрылся и подал на банкротство. Генпрокуратура начала проверку обстоятельств дела.

Теперь в рамках процедуры банкротства в судебном порядке будут проверены все сомнительные сделки рязанского автодилера Chery за последние три года. Если выяснится, что сделка купли-продажи была оформлена с нарушениями, то она будет признана незаконной и отменена. Это значит, что проданный ранее автомобиль будет изъят в пользу погашения долга дилера.

«На время разбирательства все Chery Tiggo 4, 7, 8 и 9 арестуют. А если суд встанет на сторону дилера — авто вовсе изымут в пользу долгов конторы», — написал Mash.

Известно, что за прошлый год дилерский центр Chery в Рязани продал около двух тысяч автомобилей.

