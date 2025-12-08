В России появится новый отечественный автомобиль

Выпуск машины будет налажен на заводе в Московской области.

Один из крупнейших автодилеров в России «Рольф» не отказался от идеи выпуска автомобиля под собственным брендом, впервые озвученной осенью 2024 года. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 8 декабря, рассказала генеральный директор холдинга Светлана Виноградова.

По словам топ-менеджера, производство будет налажено при поддержке автопроизводителя, машины которого представлены в дилерской сети «Рольф».

«Название пока говорить не можем, но это нынешний партнёр компании, автомобили которого мы продаём», — приводит слова Виноградовой «Российская газета».

Как стало известно в октябре прошлого года, «Рольф» собирается выпускать бюджетный седан под своей маркой. И как раз тогда сообщалось, что технологическим партнёром холдинга выступит некий китайский концерн.

Сборка машин будет осуществляться на новом предприятии компании в подмосковном Серпухове. Производство будет налажено по полному циклу со сваркой и покраской кузовов. Также, согласно заявлению руководства «Рольф» год назад, на новом автозаводе будут выпускать коробки передач и двигатели.

Запуск завода и выпуск предсерийной модели неназванного пока седана запланирован на 2026-2027 годы.

