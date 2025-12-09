На трассе М-12 «Восток» станет ещё больше платных участков

Названы новые участки М-12, за проезд по которым скоро придётся платить.

© Автодор – Платные Дороги

Скоростная автомагистраль М-12 «Восток», соединяющая Москву и Казань, получит два новых участка с платным проездом, причём уже до конца 2025 года. Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Платными станут несколько секций на новой дороге от Казани до Дюртюлей (Республика Башкортостан), которые идут в обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане и пяти посёлков в Башкирии — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

«Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства, в том числе сетками для защиты от животных, краевым барьерным ограждением вдоль опор освещения и переведём в платный режим», — поделился подробностями глава «Автодора» в разговоре с «Коммерсантом».

При этом Петушенко подчеркнул, что планов по введению тарифов на всей автомагистрали М-12 нет, поскольку не всех платных участках есть альтернативный бесплатный проезд.

«Теоретически можно считать в качестве бесплатной альтернативы региональную сеть. Но если после введения платы туда все поедут, то местные дороги быстро убьются. Этого мы совершенно не хотим», — заключил он.

Стоимость проезда по всей 812-километровой дороге М-12 на легковом автомобиле составляет 5349 рублей вне зависимости от дня, времени суток и загруженности дороги. Общая протяжённость платных участков на сегодняшний день составляет 569 км.

Оплата проезда по МСД в Москве: бесплатное время, стоимость и штрафы за неуплату