Российские автомобилисты массово пожаловались Путину

Жалобы поступают на прямую линию с президентом России.

Президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии 19 декабря может затронуть проблему дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по вине пьяных водителей, которые к тому же не имеют полиса обязательного автострахования ОСАГО. Российские граждане массово жалуются главе государства на таких нарушителей.

Как рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, в колл-центр поступило очень много обращений с историями о многолетних тяжбах из-за ДТП с травмами и потерей машины. Во всех этих случаях виновник аварии был нетрезв и вдобавок ко всему не имел полиса автострахования, что серьёзно осложнило выплату компенсации пострадавшим за вред здоровью и материальный ущерб.

«У нас сейчас идёт подготовка к прямой линии президента РФ. Очень много болезненных историй о том, что люди попали в ДТП по вине пьяного водителя, который ездит без ОСАГО», — рассказала Лазарева во время выступления на круглом столе в Общественной палате.

По действующим нормам, при ДТП с участием «бесполисного» водителя компенсацию за ущерб жизни и здоровью выплачивает Российский союз автостраховщиков (РСА). А вот средства за повреждение чужого автомобиля виновник ДТП платит из своего кармана — по обоюдному согласию или через суд.

По словам Лазаревой, необходимо как можно скорее запустить систему проверки ОСАГО по дорожным камерам. Проблему пьяных водителей это не решит, но, по крайней мере, в стране станет меньше случаев, когда потерпевший не может получить компенсацию от виновника «алкогольного» ДТП. В тестовом режиме система должна заработать в ближайшие месяцы, а полноценный запуск запланирован на осень 2026 года.

