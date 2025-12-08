ВСС призвал рассылать нарушителям ПДД «письма счастья» об отсутствии ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков предлагает рассылать «письма счастья» (уведомления) водителям, которые нарушили правила дорожного движения и при этом не имеют полиса ОСАГО, рассказал глава ВСС Евгений Уфимцев. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, Национальная страховая информационная система еще в начале ноября уведомила ГИБДД о готовности к запуску проверок ОСАГО через дорожные камеры.

«Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышении скорости, одновременно не прислать второе» «письмо счастья», где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», — отметил Уфимцев.

По его словам, пока решены не все проблемы для запуска полноценного контроля полисов ОСАГО по видеокамерам на дорогах, но страховщики не видят препятствий для обычного предупреждения.

«Мы можем информировать автовладельцев о возможном отсутствии полиса и о возможном наказании за это. Пускай в тестовом варианте, без штрафов пока, но надо запускать», — отметил страховщик.

Напомним, что эксперимент по отслеживанию наличия полиса ОСАГО с помощью камер начался в 2017 году в Москве.

Планировалось, что водителям без полисов будут приходить сначала оповещения, а после истечения переходного периода и штрафы. Для исключения ошибок разработчики планировали запустить двухуровневую систему контроля.