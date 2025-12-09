Стало известно, почему УАЗ перенёс старт продаж рестайлингового «Патриота»

Новый внедорожник можно будет купить не раньше 2026 года.

© УАЗ

Ульяновский автозавод (УАЗ) подтвердил информацию об отсрочке выхода рестайлингового внедорожника УАЗ «Патриот». Продажи обновлённого флагмана должны были начаться до конца 2025 года, но теперь перенесены на первую половину 2026 года.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на представительство УАЗа, перенос старта продаж «на период до третьего квартала следующего года» связан с обновлением всей линейки на базе «Патриота». То есть на предприятии решили повременить с дебютом рестайлингового флагмана до выхода «Пикапа» и «Профи», чтобы одновременно запустить все новинки в продажу.

Новый УАЗ «Патриот» получит 136-сильный турбодизель 2,0 от китайского JAC, который заменит 2,7-литровый бензиновый ЗМЗ с мощностью 150 л.с. Трансмиссия останется механической, но её диапазон будет увеличен с пяти до шести передач. Среди визуальных изменений флагмана Ульяновского автозавода: светодиодные фары и фонари, новый передний бампер. В салоне будет новый руль, переработанный центральный туннель и обновлённая мультимедийная система.

Стоимость рестайлингового УАЗ «Патриот» пока не объявлена.

