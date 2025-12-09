Москва готова к запуску нового режима работы дорожных камер

Пока выявлять новый вид нарушения автоматические комплексы будут в тестовом режиме.

© Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Московская сеть автоматических дорожных комплексов фото- и видеофиксации полностью готова к выявлению водителей без полисов обязательного автострахования ОСАГО. Об этом рассказал начальник управления обеспечения автоматизированной фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Владимир Карпов.

Москва станет одним из трёх первых регионов наряду с Санкт-Петербургом и Чувашией, где будет запущен эксперимент по вычислению «бесполисных» водителей с помощью камер.

«Система фотовидеофиксации в Москве полностью готова для того, чтобы фиксировать нарушение по ОСАГО. И технически, и юридически», – приводит слова Карпова телеграм-канал Всероссийского союза автостраховщиков (ВСА).

В тестовом режиме штрафовать незастрахованных водителей не планируется. Максимум – на Госуслуги придёт предупреждение об управлении авто без ОСАГО. «Письма счастья» начнут поступать нарушителям после полноценного запуска, который запланирован на осень 2026 года.

