Автопилот едва не утопил китайскую машину в водоёме

Новый инцидент с суперседаном Xiaomi SU7.

© Xiaomi

Китайский бестселлер Xiaomi SU7 в очередной раз оказался в центре скандала. Два месяца назад электрический седан сам завёлся и уехал от хозяина, а теперь чуть не утонул из-за ИИ-помощника.

Инцидент произошёл в провинции Чжэцзян. Хозяин с пассажиром вышли из машины и пошли по своим делам, доверив парковку «умному» ассистенту. Но или датчик не распознал, что рядом находится пруд, или автопилот просто дал сбой. Машина как ни в чём ни бывало поехала прямо и оказалась в воде — к счастью для водителя, только передними колёсами.

© Скриншот из соцсети weibo

Стоит отметить, что в январе этого года Xiaomi отзывала SU7 как раз из-за сбоя в работе парковочного ассистента. Под сервисную кампанию тогда попали 30 тысяч автомобилей.

Владелец едва не утонувшего SU7 теперь требует компенсацию от автопроизводителя. В Xiaomi пока никак не прокомментировали инцидент.

