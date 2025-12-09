Бывший завод General Motors в России возобновляет работу

Примерно известно, какие машины будут выпускать на бывших мощностях GM в Шушарах.

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге готовится к перезапуску конвейера после 10-летнего простоя. Предприятие, расположенное в посёлке Шушары, объявило массовый набор персонала.

Судя по публикации в телеграм-канале компании AGR Automotive Group, которая является собственником завода, открыто пять десятков вакансий. На площадку требуется оператор производственной линии, мастер участка, техник по обслуживанию, водитель погрузчика и многие другие специалисты.

Есть, кстати, в открытых вакансиях на заводе и переводчик с китайского языка. Это косвенно указывает на сборку автомобилей из Поднебесной, что, скажем так, не новость. Ещё в марте этого года сообщалось, что на площадке в Шушарах будет налажен выпуск кроссоверов Jaecoo, премиальной марки Chery.

Экс-завод General Motors в Пушкинском районе Санкт-Петербурга простаивает с 2015 года, когда американский концерн свернул свой бизнес в России. В начале нынешнего десятилетия предприятие перешло под контроль Hyundai, но из-за ухода «корейцев» с российского рынка производство налажено не было. В 2024-м площадка была продана компании «Арт-Финанс», входящей в состав AGR Automotive Group (АГР).

