Кроссоверы Tenet покоряют российский рынок: за пару месяцев продано 30 тысяч авто

Новая марка уже входит в топ-3 самых востребованных в России.

Российский автобренд Tenet продал юбилейную 30-тысячную машину. Этой цифры кроссоверы сборки калужского автозавода достигли менее чем за четыре месяца на рынке, сообщили в пресс-службе марки.

Продажи автомобилей Tenet стартовали 21 августа. За прошедшее время линейка расширилась до трёх моделей, а в рейтинге самых популярных марок в стране новый игрок рынка дошёл уже до третьего места и уступает сейчас только Lada и Haval.

«За столь короткий период с момента вывода на рынок Tenet вошёл в топ-3 лидеров рынка. Мы видим стабильность поставок, растущий интерес покупателей и уверенную положительную динамику обращений в наши дилерские центры», — прокомментировал операционный директор Tenet Илья Перминов.

Модельный ряд Tenet представлен тремя кроссоверами — компактным T4, среднеразмерным T7 и крупным T8. В 2026 году линейка пополнится потенциальным флагманом T9. Выпуск автомобилей осуществляется на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, ныне именуемом «АГР Холдинг».

На сегодняшний день дилерская сеть Tenet в России насчитывает 209 автосалонов в 95 городах. Стоимость автомобилей новой отечественной марки — от 1 999 000 до 3 640 000 рублей.

