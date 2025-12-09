Автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в разговоре с «Рамблер/авто» оценил предложение запретить длительную стоянку такси во дворах многоквартирных домов.

С соответствующей инициативой ранее выступили депутаты фракции «Новые люди», направив запрос в Минтранс. Авторы обращения предложили рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку (длительную парковку) автомобилей, внесенных в реестр легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях. Исключение должно быть сделано для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа.

Эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения парковка во дворах многоквартирных домов «не существует».

Есть прилегающая к дому территория, но в большинстве случаев земля не выделена специально под парковочные места. По сути, это просто участок, принадлежащий дому. И то, что жители видят асфальтовую площадку, может быть, даже размеченную и со знаками, вовсе не означает, что такая парковка оформлена юридически. Нет проекта организации движения, нет документации на сами машиноместа. Поэтому запрещать стоянку такси там, где формального регулирования нет, невозможно. Сначала нужно проделать огромную работу: разработать проектную документацию на внутридворовые проезды, определить, где парковка, а где нет, установить знаки, нанести разметку, назначить ответственных, пройти все согласования и привести все в соответствие с ГОСТом. Это очень далекая перспектива. Даже в Москве далеко не все территории возле многоквартирных домов имеют такую документацию. Петр Шкуматов Автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов»

Вместе с тем специалист высказался не о юридической, а о социальной стороне вопроса. Шкуматов подчеркнул, что современное такси почти полностью состоит из арендных автомобилей.

«Жители этих же многоквартирных домов арендуют такие машины и используют их как самозанятые или индивидуальные предприниматели - и для работы, и для личных поездок. Соответственно, стоянка такого автомобиля во дворе ничего не нарушает. Это такая же машина такого же жильца, просто выделенная цветом, из-за чего люди ошибочно воспринимают ее как «таксистский отстойник», который мешает им парковаться. На самом деле это их же соседи, только они об этом не знают», - сказал он.

Специалист добавил, что времена классических таксопарков прошли.

«На сегодняшний день таксопарки – это, по сути, компании по аренде машин с таксомоторной символикой и разрешениями. И понятно, что они не используют конкретные дворы для ночной стоянки своих машин, на этих местах паркуются сами жители. Поэтому такая инициатива технически нереализуема и социально способна вызвать конфликты между жильцами. Если запретить жителю парковать арендованный автомобиль такси, где ему ставить машину? В соседнем дворе, где тоже запрещено? На платной парковке? У таксистов просто нет на это средств. Так что подобная идея лишь создаст напряжение. Таксопарков, куда можно сдать машину на ночь, не существует, специализированных парковок в нужном количестве тоже нет», - заключил собеседник.

Ранее депутат предложил новую модель проверки таксистов на адекватность.