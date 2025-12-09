Jaecoo раскрыл подробности о новом внедорожнике для России

Российский офис рассказал об универсальности новинки под названием J6.

© Jaecoo

Российское подразделение премиальной марки Jaecoo, входящей в состав концерна Chery, готовится запустить продажи третьей модели. Обнародованы первые подробности о кроссовере J6, который наверняка понравится любителям бездорожья и активного отдыха.

Брутальный внешний вид с мощной передней частью с фирменной решеткой радиатора вполне соответствует ходовым качествам J6. Компактные габариты 4509 x 1860 x 1650 мм и колёсная база 2620 мм обеспечивают устойчивость автомобиля на всех типах дорогах. А высокий дорожный просвет, внушительные углы въезда (20°) и съезда (30°) позволяют кроссоверу без проблем преодолевать лесные и просёлочные дороги.

В передовое техническое оснащение J6 включены система панорамного обзора на 540 градусов и 19 интеллектуальных ассистентов, среди которых устройства предупреждения о смене полосы и возможности столкновения, ассистент контроля слепых зон и многое другое.

© Jaecoo

Подробностей по двигателю пока нет. На родине в Китае Jaecoo J6 выпускается с 1,5-литровой «турбочетвёркой» на 147 л.с. в связке с 6-ступенчатым «роботом». Но необязательно, что в такой же конфигурации кроссовер привезут и в Россию. По информации инсайдеров, в российской линейке будут двигатели с рабочим объёмом 1,5 и 1,6 литра, роботизированная трансмиссия и бесступенчатый вариатор. Привод будет быть как передним, так и полным.

Комплектации, стоимость и сроки выхода Jaecoo J6 в продажу в России будут объявлены отдельно. Сейчас в российском модельном ряду марки представлены кроссоверы J7 и J8.

Бывший завод General Motors в России возобновляет работу