Пьяных водителей заставят платить за ДТП

Мера также будет касаться "бесправных" и сбежавших с места аварии водителей.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

На рассмотрение в Госдуму РФ будет внесён законопроект об ужесточении наказания виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Речь идёт о случаях, когда устроивший аварию водитель был пьян, не имел прав и сбежал с места происшествия.

Если документ, предложенный депутатом Ярославом Ниловым, получит «зелёный свет», то виновники ДТП после выплаты ущерба потерпевшему по ОСАГО должны будут вернуть выплаченную сумму страховой компании. Эта мера, называемая регресс по ОСАГО, существует и сейчас, но применяется страховщиками на своё усмотрение.

«Считаю, финансовый регресс для таких лихачей должен стать обязательным, чтобы страховые компании при отягчающих обстоятельствах всегда подавали иски к нарушителям», — написал Нилов в своём Телеграм-канале.

По мнению автора законопроекта, также жёсткие меры не только дисциплинируют водителей, но и помогут избежать повышения стоимости полисов. Сейчас расходы на них, которые исчисляются миллиардами, страховщики перекладывают на добросовестных водителей, увеличивая тарифы по ОСАГО.

