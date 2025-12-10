Стало известно, в каких регионах чаще всего оформляют ДТП без вызова ГИБДД

Представлен топ-10 регионов России по использованию Европротокола в 2025 году.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Свыше 40% дорожно-транспортных происшествий в России, то есть каждое третье, обходятся без вызова инспекторов ГИБДД. Об этом свидетельствуют данные по количеству заявлений в страховые компании, оформленных с использованием Европротокола.

С января по октябрь 2025 года страховщики получили 713 тысяч заявлений о ДТП, оформленных без дорожного инспектора. Это 41,2% от всех страховых случаев по стране.

«Европротокол — это не нововведение, им уже уверенно пользуются во всех регионах страны, и в большинстве из них доля заявлений, оформленных с использованием Европротокола, превышает треть», — рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Топ-10 регионов по оформлениям ДТП с использованием Европротокола с января по октябрь 2025 года:

Москва – 60 949 штук (доля заявлений, оформленных с помощью с Европротокола, составила 32,1% от общего числа заявлений по ОСАГО); Московская область – 39 347 (35,1%); Новосибирская область – 31 888 (65,1%); Приморский край – 26 395 (71,3%); Челябинская область – 23 221 (50,7%); Республика Башкортостан – 22 916 (49,4%); Санкт-Петербург – 21 509 (30,2%); Самарская область – 20 944 (51,8%); Свердловская область – 20 044 (46,4%); Республика Татарстан – 18 411 (29,5%).

Меньше всего ДТП оформлено без вызова ГИБДД в Чукотском и Ненецком автономных округах – 125 (40,8%) и 67 (19,6%) штук соответственно.

Почему оставление места ДТП по взаимному согласию грозит лишением «прав»: могут ли отобрать ВУ, если столкнулись и «разобрались на месте»