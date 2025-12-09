Путин поручил решить проблему с курьерами-лихачами

Президент России обеспокоен безопасностью движения доставщиков на велосипедах, скутерах или электросамокатах.

© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин дал свою оценку проблеме организации движения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на городских улицах. По словам главы государства, соответствующие профильные ведомства займутся повышением мер безопасности.

«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда езжу по-тихому, без кортежей – такое тоже бывает. Я вижу, что происходит с доставкой, вижу.

Порядок движения на улицах городов, конечно, должен быть отрегулирован. Обязательно дам дополнительные поручения МВД, попрошу мэров городов и руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующие предложения.

Если на вас на скорости 30-40 км/ч, достаточно большой для пешехода, несётся нечто, упакованное лобовым стеклом и какой-то крышей, какое-то тяжелое металлическое изделие, то это, конечно, представляет опасность. Местные и региональные власти должны с этим разобраться. Такие поручения сформулирую и дам прямо завтра», — сказал Путин на заседании Совета по правам человека во вторник, 9 декабря.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, в первом полугодии 2025 года в России произошло 1513 происшествий с участием граждан на велосипедах, скутерах или электросамокатах. В каждом втором случае этим транспортным средством управлял доставщик.

