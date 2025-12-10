Президент АвтоВАЗа заявил, что «китайцы» перешли все допустимые границы

Максим Соколов назвал немыслимыми скидки на китайские автомобили.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов обвинил китайских автопроизводителей во вреде российскому автопрому. По его словам, ради увеличения своей доли на рынке они занижают цены на машины до немыслимых значений.

«Демпинг со стороны китайского автопрома перешёл все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до 1 млн рублей», — заявил Соколов в интервью изданию «Ведомости».

При этом президент тольяттинского концерна подчеркнул, что даже в таких условиях ценовая политика АвтоВАЗа не изменилась, и автомобили Lada можно купить существенно дешевле китайских.

Cредняя стоимость новых машин Lada на сегодняшний день составляет 1,22 млн рублей. Ценник на «китайцев» в среднем составляет 3,1 млн рублей.

По итогам 11 месяцев 2025 года автомобили Волжского автозавода уверенно заняли первую строчку в рейтинге продаж с объёмом 298 373 штуки. Занявший второе место китайский Haval реализовал почти вдвое меньше авто — 153 802.

