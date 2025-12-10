АвтоВАЗ поменяет график работы с 1 января 2026 года

Глава концерна Максим Соколов уже подписал приказ.

Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ с 1 января 2026 года вернётся пятидневному графику после нескольких месяцев работы в сокращённом режиме. Соответствующее распоряжение было подписано 10 декабря.

С 29 сентября заводы в Тольятти и Ижевске работали в режиме четырёдневки. Мера была связана с общим падением продаж новых автомобилей в России на 20% и сокращением производственного плана АвтоВАЗа.

«Сегодня президент АО «Автоваз» Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Думаю, дополнительно тут никаких комментариев не нужно», — сообщили в пресс-службе тольяттинского концерна.

АвтоВАЗ стал уже третьим российским автопроизводителем, отменившим режим сокращённой рабочей недели. В октябре к полному рабочему графику вернулся ГАЗ, а в ноябре о нормализации загрузки производства объявил КамАЗ.

