АвтоВАЗ запатентовал мультируль для новейшей модели Lada

Стало известно, как будет выглядеть руль на серийном кроссовере Lada Azimut.

Российский автогигант АвтоВАЗ активно готовится к выпуску своего первого городского кроссовера. 10 декабря концерн оформил авторские права на дизайн продвинутого рулевого колеса для своей новинки, об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента.

Судя по опубликованным изображениям, руль на Lada Azimut будет двухспицевым и мультифункциональным. Клавиши на левой спице отвечают за выполнение телефонных звонков, настройки климат-контроля и круиз-контроля, включение/выключения обогрева руля. Правые кнопки предназначены для управление информационно-развлекательной системой, активирования функции ввода голосовой команды.

От мультифункциональных рулей на других моделях Lada, как Granta, Vesta, Iskra, Largus, Aura, рулевое колесо для Azimut отличается более массивными блоками кнопок и, в частности, клавишами большего размера и «барабанчиками» на обеих спицах.

Ещё осенью АвтоВАЗ приступил к ходовым тестам и сертификации Lada Azimut, которые, как ожидается, закончатся весной следующего года. Запуск серийного производства кроссовера запланирован на середину 2026-го.

