Стали известны зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2025 году
Опубликован рейтинг самых богатых пилотов Ф1.
Гонорары гонщиков Формулы 1 — информация секретная. Команды никогда не разглашают эти сведения. Но всегда есть открытые финансовые отчётности и инсайдерская информация, собрав которые воедино можно получить примерную картину зарплат в самых быстрых гонках планеты. Такой рейтинг по итогам сезона 2025 года составил деловой журнал Forbes.
Доходы гонщиков Ф1 делят на две статьи – оклад и бонус, который зависит от количества побед, подиумов и набранных очков. Спонсорские выплаты в эту сумму не включаются.
Пятый год подряд рейтинг Forbes возглавил Макс Ферстаппен. Гонщик Red Bull Racing в этом году впервые с 2021-го проиграл чемпионат, но это не помешало ему заработать $76 млн: оклад составил $65 млн, бонусы за восемь выигранных гонок — $11 млн.
Второе место занял семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира получил весьма скромный бонус в размере $500 тысяч, что, впрочем, неудивительно. В своём первом сезоне в качестве пилота Ferrari англичанин не выиграл ни одной гонки и вообще ни разу не поднялся на подиум.
Следом за Ферстаппеном и Хэмилтоном расположился новый, 35-й в истории чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис. Гонщик McLaren заработал $57,5 млн, из которых $39,5 млн — бонус за семь побед в гонках и завоевание чемпионского титула.
Топ-10 самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 в 2025 году:
- Макс Ферстаппен (Red Bull) — $76 млн (65 млн зарплата + бонусы в размере 11 млн);
- Льюис Хэмилтон (Ferrari) — $70,5 млн (70+0,5);
- Ландо Норрис (McLaren) — $57,5 млн (18+39,5);
- Оскар Пиастри (McLaren) — $37,5 млн (10+27,5);
- Шарль Леклер (Ferrari) — $30 млн (бонуса нет);
- Фернандо Алонсо (Aston Martin) — $26,5 млн (24+2,5);
- Джордж Расселл (Mercedes) — $26 млн (15+11);
- Лэнс Стролл (Aston Martin) — $13,5 млн (12+1,5);
- Карлос Сайнс (Williams) — $13 млн (10+3);
- Кими Антонелли (Mercedes) — $12,5 млн (5+7,5).
Десять самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 заработали за минувший сезон в общей сумме $363 млн, что на 15% больше, чем за прошлый год, когда их суммарный доход составил $317 млн.