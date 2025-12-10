Стали известны зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2025 году

Опубликован рейтинг самых богатых пилотов Ф1.

Гонорары гонщиков Формулы 1 — информация секретная. Команды никогда не разглашают эти сведения. Но всегда есть открытые финансовые отчётности и инсайдерская информация, собрав которые воедино можно получить примерную картину зарплат в самых быстрых гонках планеты. Такой рейтинг по итогам сезона 2025 года составил деловой журнал Forbes.

Доходы гонщиков Ф1 делят на две статьи – оклад и бонус, который зависит от количества побед, подиумов и набранных очков. Спонсорские выплаты в эту сумму не включаются.

Пятый год подряд рейтинг Forbes возглавил Макс Ферстаппен. Гонщик Red Bull Racing в этом году впервые с 2021-го проиграл чемпионат, но это не помешало ему заработать $76 млн: оклад составил $65 млн, бонусы за восемь выигранных гонок — $11 млн.

Второе место занял семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира получил весьма скромный бонус в размере $500 тысяч, что, впрочем, неудивительно. В своём первом сезоне в качестве пилота Ferrari англичанин не выиграл ни одной гонки и вообще ни разу не поднялся на подиум.

Следом за Ферстаппеном и Хэмилтоном расположился новый, 35-й в истории чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис. Гонщик McLaren заработал $57,5 млн, из которых $39,5 млн — бонус за семь побед в гонках и завоевание чемпионского титула.

Топ-10 самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 в 2025 году:

Десять самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 заработали за минувший сезон в общей сумме $363 млн, что на 15% больше, чем за прошлый год, когда их суммарный доход составил $317 млн.

