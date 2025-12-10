Стало известно, как изменились цены на бензин в России с 1 декабря
Опубликованы результаты мониторинга стоимости автомобильного топлива на заправках по ходу первой недели зимы.
Бензин на российских заправках дешевеет пятую неделю подряд. С 2 декабря по 8 декабря средний чек на АЗС уменьшился на 11 копеек — с 64,87 до 64,76 рубля за литр. Рост цен на дизельное топливо замедлился, следует из еженедельного отчёта Росстата.
За первую неделю декабря бензин стал дешевле в 40 регионах. Наибольшее падение цен зафиксировано в республиках Тыва (-2,5%) и Ингушетия (-2,3%).
В 10 субъектах автомобильное топливо подорожало. Наибольший рост стоимости зафиксирован в Магаданской области (+1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС практически не изменился.
По отдельным сортам и видам «горючки» динамика изменения цен сопоставимая с четырьмя предыдущими неделями. Бензин АИ-92 и АИ-95 дешевеет, премиальный АИ-98 и дизтопливо дорожают.
- АИ-92: -12 копеек, с 61,68 до 61,54 рубля;
- АИ-95: -11 копеек, с 66,92 до 66,81 рубля;
- АИ-98 и выше: +22 копейки, с 88,44 до 88,66 рубля;
- ДТ: +10 копеек, с 75,48 до 75,58 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:
Удешевление бензина в первую неделю декабря стало наименьшим за последние пять недель и в процентном соотношении составило 0,18%. Для сравнения, две последние недели ноября этот показатель держался на уровне 0,26%.
- 2-9 декабря: -0,18%;
- 26 ноября-2 декабря: -0,26%;
- 18-25 ноября: -0,26%;
- 11-17 ноября: -0,19%;
- 6-10 ноября: -0,19%;
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября-6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.