Президент АвтоВАЗа оценил шансы на возвращение Renault в Россию

У французского автопроизводителя есть колл-опцион до 2028 года.

Шансы Renault на возвращение в Россию с каждым годом становятся всё маловероятнее. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов при ответе на вопрос о возможном возобновлении сотрудничества с их бывшими партнёрами.

Французский автопроизводитель ушёл из России в 2022 году, передав 67,61% акций АвтоВАЗа в госсобственность. При этом, по условиям сделки, концерн может до 2028 года вернуть свою долю.

«Чем больше времени проходит, тем меньше эта вероятность. Всё больше инвестиций вкладывается в развитие площадок бывших партнёров, увеличивая стоимость возврата для них.

Плюс геополитический фактор имеет своё влияние. Недавно Renault была включена в России в санкционный список», — рассказал Соколов в разговоре с «Ведомостями».

Сумма сделки по продаже акций, принадлежавших Renault, составила символический 1 рубль. По оценке главы АвтоВАЗа, объём инвестиций в обновление мощностей и производство после ухода «французов» — около 130 млрд рублей.

