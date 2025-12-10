В России запретят конфискацию авто за долги, но не для всех

Госдума одобрила законопроект о запрете на изъятие автомобиля у должников.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global look Press

Судебным приставам запретят забирать автомобили за долги по кредитам, алиментам, оплате услуг ЖКХ и прочее, если должник является членом многодетной семьи. Соответствующий законопроект утверждён Госдумой РФ в первом чтении, передаёт ТАСС.

Документ предлагает не арестовывать автомобиль, если у владельца трое или больше детей, а это транспортное средство — единственное в семье.

«В настоящее время в нашей стране создана и работает комплексная система защиты и поддержки многодетных семей. Данный законопроект — ещё один шаг в этом направлении», — прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

По действующему законодательству, приставы не имеют права изымать автомобиль, если он принадлежит человеку с инвалидностью или оформлен на другого человека, а также является источником единственного дохода– например, должник работает в такси.

